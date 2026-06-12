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Demo Masih Berlangsung, Lalin Kolong Simpang Susun Semanggi Ramai Lancar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |20:47 WIB
Demo Masih Berlangsung, Lalin Kolong Simpang Susun Semanggi Ramai Lancar
Demo masih berlangsung, Lalin Kolong Simpang Susun Semanggi ramai lancar (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
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JAKARTA - Lalu lintas (lalin) di kolong Simpang Susun Semanggi, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat masih terbilang ramai lancar di kedua arah pada Jumat (12/6/2026) malam. Meski di saat yang bersamaan mahasiswa masih bertahan melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Halte Tosari 2, Jalan Sudirman arah Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Titik lokasi aksi mahasiswa tentunya tidak terlalu mempengaruhi pengendara dari Bundaran HI mengarah ke Senayan. Sebab, dari pantauan Okezone sekira pukul 20.30 WIB, pengendara arah Senayan tak mengalami hambatan ketika melintasi kolong Simpang Susun Semanggi.

Sementara dampak demo tersebut harus dirasakan oleh pengendara dari Senayan menuju Bundaran HI. Ketika melintasi kolong Simpang Susun Semanggi, mereka dialihkan menuju Kuningan lantaran polisi menutup sementara Jalan Sudirman.

Meski dilakukan penutupan sementara, arus lalin kedua arah di kolong Simpang Susun Semanggi masih terbilang lancar. Tak ada antrean yang mengular, bahkan pengendara bisa memacu kendaraannya dengan kecepatan 40 km/jam.

Sebelumnya, penutupan Jalan Sudirman di area Simpang Susun Semanggi telah berlangsung sejak sore. Saat itu, polisi memblokade mahasiswa karena memaksa masuk untuk melakukan aksi di Bundaran HI.

Namun sekira pukul 14.03 WIB, mahasiswa dipersilakan melintas oleh petugas kepolisian. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan para mahasiswa untuk melanjutkan perjalanan dengan longmarch menuju Bundaran HI.

Meski akses jalan tersebut dibuka, aparat kepolisian tetap tak mengizinkan bus yang membawa massa aksi untuk melintas di Jalan Sudirman. Alhasil, bus tersebut dialihkan ke arah Kuningan.

(Arief Setyadi )

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