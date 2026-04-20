Diduga Residivis Curanmor, Pria di Jaksel Tewas Dihakimi Massa

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |15:56 WIB
JAKARTA – Seorang pria terduga pelaku pencurian sepeda motor tewas setelah dihajar warga di kawasan Kebayoran Lama, Jumat 17 April 2026 dini hari.

Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama, AKP Ivo Amelia, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Polisi menerima laporan dari warga terkait adanya pelaku curanmor yang telah diamankan masyarakat.

"Hari Jumat tanggal 17 April sekitar pukul 00.30 WIB, piket menerima laporan dari warga adanya pelaku pencurian motor yang diamankan oleh masyarakat setempat," kata Ivo, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, warga menduga pelaku sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian motor di wilayah tersebut. Dugaan itu muncul setelah warga mencocokkan ciri-ciri pelaku dengan rekaman CCTV.

“Masyarakat menganggap orang tersebut sudah melakukan pencurian motor dua kali dalam satu bulan. Hal itu dilihat dari rekaman CCTV, wajah dan ciri-cirinya sama,” ujarnya.

Saat petugas tiba di lokasi, pelaku sudah dalam kondisi babak belur akibat diamuk massa. Polisi kemudian segera melarikan pelaku ke rumah sakit.

“Saat kami datang, pelaku sudah babak belur. Kami langsung membawa karena dikhawatirkan kondisinya sudah sekarat, kemudian dibawa ke RSUD Kramat Jati,” ungkapnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213492//pencurian-0shJ_large.jpg
Curi Motor, Pria di Bogor Bonyok Diamuk Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/338/3212483//pencurian_motor-Aq8x_large.jpg
Waspada! Pelaku Curanmor Kini Menyamar Jadi Pasangan Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/340/3211303//polda_sumsel-VBW5_large.jpg
Polda Sumsel Ungkap Kasus Curanmor Selama 2 Tahun, 3.430 Motor Hasil Kejahatan Diamankan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/338/3203328//tangkap-B0ue_large.jpg
Viral Komplotan Curanmor Bersenpi Beraksi di Jakbar, Polisi Tangkap 2 Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3195043//dirreskrimum_polda_metro_jaya_kombes_iman_imanuddin-n34s_large.jpg
Polisi Bongkar Motif Pencurian Motor dengan Senpi di Palmerah, Buru 1 Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/338/3194091//ilustrasi-WdtY_large.jpg
Aksi Curanmor di Palmerah, Warga Ditembak Saat Halangi Pelaku Kabur
