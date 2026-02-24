Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Komplotan Curanmor Bersenpi Beraksi di Jakbar, Polisi Tangkap 2 Pelaku

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |07:45 WIB
Viral Komplotan Curanmor Bersenpi Beraksi di Jakbar, Polisi Tangkap 2 Pelaku
Viral Komplotan Curanmor Bersenpi Beraksi di Jakbar, Polisi Tangkap 2 Pelaku (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang melancarkan aksinya di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Para pelaku beraksi menggunakan senjata api.

Aksi para pelaku viral di media sosial. Pelaku tampak berjumlah empat orang dengan berboncengan dua motor datang ke sebuah gang untuk beraksi.

Di lokasi, tampak dua pelaku bertugas menggondol motor milik korbannya. Sementara dua lainnya mengamati area sekitar.

Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan dua orang pelaku telah diamankan. Pelaku ditangkap pada Senin (23/2/2026) pukul 09.30 WIB di wilayah Cikupa, Kabupaten Tangerang.

“Benar, informasi tersebut. Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengamankan dua orang terduga pelaku komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang sempat viral di wilayah hukum Grogol Petamburan,” kata Budi, Selasa (24/2/2026).

Budi menerangkan, dalam aksi tersebut ada anak di bawah umur yang ikut terlibat.

“Dua terduga pelaku yang berhasil diamankan di antaranya adalah seorang pelaku berinisial ANJ (18 tahun) dan seorang lainnya adalah ABH,” ucapnya.

 

