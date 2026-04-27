Dilantik Prabowo Jadi Kepala KSP, Segini Harta Kekayaan Dudung Abdurachman

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Senin (27/4/2026). Dudung tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp13.327.295.131.

Data tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 20 Januari 2025. LHKPN ini dilaporkan saat dirinya mengemban jabatan Penasihat Presiden di bidang Pertahanan Nasional.

Dalam laporan tersebut, aset terbesar Dudung berasal dari sektor tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp8,8 miliar. Properti tersebut tersebar di sejumlah daerah, antara lain Magelang, Bandung, serta beberapa bidang tanah di Subang.

Selain itu, Dudung juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp1,1 miliar. Koleksinya meliputi mobil Toyota Veloz tahun 2019, Toyota Fortuner 2.4 VRZ tahun 2020, Toyota Corolla Cross 1.8 tahun 2020, serta sepeda motor Honda PCX tahun 2020.

Adapun harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp1,567 miliar. Dudung juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp1,86 miliar.

Dalam laporan tersebut, tidak ada kepemilikan surat berharga maupun harta lainnya. Selain itu, Dudung juga dilaporkan tidak memiliki utang, sehingga total kekayaannya tidak mengalami pengurangan.

(Fahmi Firdaus )

