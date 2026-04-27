Reshuffle Kabinet, Dikabarkan Jadi Menteri LH Jumhur Hidayat Tiba di Istana

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan melantik beberapa pejabat sore ini. Adapun salah satu nama yang akan dilantik yakni Jumhur Hidayat. Ia dikabarkan akan menjabat Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol.

Berdasarkan pantauan Okezone Senin (27/4/2026), terlihat Jumhur tiba mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi. Terlihat ia tiba didampingi keluarganya.

Saat dikonfirmasi terkait kehadirannya itu, ia mengaku disuruh hadir untuk mengikuti gladiresik pelantikan.

“Undangan disuruh datang jam 2, katanya ada gladiresik, ya kita datang. Nanti ajalah kalau itu ya ngga boleh ngeduluin ngga enak, kan bisa berubah juga,” kata Jumhur kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Saat ditanya tanggapannya jika dilantik sebagai Menteri LH, ia menyebutkan posisi tersebut memiliki banyak tugas dan harus diselesaikan dengan kerja keras.

“Menteri LH banyak tugas dan harus kita tuntas kerja keras. Banyak (program) udah di depan mata ya sampah apa semua ya, kita harus keepup juga dengan isu-isu internasional harus kita penuhi,” ujar dia.