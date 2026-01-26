Kode Misterius Utut, Budi Djiwandono Sebentar Lagi di Eksekutif

JAKARTA – Ada momen menarik yang terjadi dalam rapat kerja (Raker) Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Senin (26/1/2026).

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto sempat menyebut jika salah seorang pimpinan Komisi I DPR RI sebentar lagi akan menduduki jabatan di eksekutif. Momen itu terjadi ketika Utut membuka rapat.

"Mohon izin di depan ada Pak Menhan, Panglima, dan Kepala BIN yang hadir, itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif," kata Utut saat membuka rapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen.

Berdasarkan pantauan dari dalam ruang rapat, terlihat seluruh pimpinan Komisi I DPR RI hadir. Sementara, merujuk pernyataan Utut, yang berada di sebelah kanannya adalah Budisatrio Djiwandono.

Menyusul pernyataan Utut, belakangan ini diketahui mencuat isu perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

