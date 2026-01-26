Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kode Misterius Utut, Budi Djiwandono Sebentar Lagi di Eksekutif

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |13:37 WIB
Kode Misterius Utut, Budi Djiwandono Sebentar Lagi di Eksekutif
Kode misterius Utut, Budi Djiwandono sebentar lagi di eksekutif (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ada momen menarik yang terjadi dalam rapat kerja (Raker) Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Senin (26/1/2026).

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto sempat menyebut jika salah seorang pimpinan Komisi I DPR RI sebentar lagi akan menduduki jabatan di eksekutif. Momen itu terjadi ketika Utut membuka rapat.

"Mohon izin di depan ada Pak Menhan, Panglima, dan Kepala BIN yang hadir, itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif," kata Utut saat membuka rapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen.

Berdasarkan pantauan dari dalam ruang rapat, terlihat seluruh pimpinan Komisi I DPR RI hadir. Sementara, merujuk pernyataan Utut, yang berada di sebelah kanannya adalah Budisatrio Djiwandono.

Menyusul pernyataan Utut, belakangan ini diketahui mencuat isu perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175321/prabowo-UWzx_large.jpg
Prabowo Lantik Jenderal Kopassus Anak Pahlawan Revolusi Hotmangaradja Pandjaitan Jadi Dubes Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175308/prabowo-RdBO_large.jpg
Prabowo Lantik Sejumlah Duta Besar di Istana, Salah Satunya Andy Rachmiyanto Dubes RI untuk Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170817/prabowo-lziD_large.jpg
Hendrar Prihadi Dicopot Prabowo dari Jabatannya, Respons PDIP Tak Terduga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170696/reshuffle-GsyC_large.jpg
Qodari Jadi Kepala KSP dengan Harta Kekayaan Rp261 Miliar, Ini yang Paling Mencolok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170695/menko_polkam-ctz5_large.jpg
Menko Polkam Djamari Bakal Kumpulkan Menteri, Kroscek Bottle Neck
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170694/angga_raka-GrQO_large.jpg
Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Ini Tugas Angga Raka dari Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement