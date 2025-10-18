Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ancam Menteri Nakal, 3 Kali Peringatan Langsung Reshuffle

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |17:03 WIB
Prabowo Ancam Menteri Nakal, 3 Kali Peringatan Langsung Reshuffle
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti anggota Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan benar. Ia bahkan tidak segan-segan melakukan reshuffle jika peringatan yang diberikan tidak diindahkan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri sidang senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/10/2025).

Awalnya, Prabowo menyinggung soal pengembalian anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak terserap. Ia menyoroti sikap pejabat yang menolak menjalankan proyek tanpa dasar yang kuat.

“Kalau ada pemimpin-pemimpin seperti Profesor Dadan ini, yang tidak mau akal-akalan. Beliau bisa saja, sudah ada anggarannya, beliau panggil timnya, panggil anak buahnya, ‘Ayo bikin, bikin proyek, bikin proyek.’ Tapi tidak. Beliau punya tanggung jawab pada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.

Prabowo pun menyampaikan apresiasinya kepada jajaran kabinet yang bekerja sungguh-sungguh dan jujur. Namun, ia menegaskan akan menindak tegas mereka yang masih membandel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177632/prabowo_subianto-BPyA_large.jpg
Prabowo: Bangsa Indonesia Mudah Dibohongi, Kekayaan Banyak Dicuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177612/prabowo-qYGk_large.jpg
Cerita Presiden Prabowo Tentang Kegiatannya Sebelum Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177608/prabowo-MaDK_large.jpg
Prabowo Sindir Pihak Nyinyir Besar-besarkan Kasus Keracunan dan Minta MBG Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177600/hashim-TQqy_large.jpg
Cerita Hashim Ditelepon Prabowo Dapat Tawaran Uang Sogok USD1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177596/prabowo-b6hz_large.jpg
Prabowo soal Satu Tahun Kepemimpinan: Saya Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177594/prabowo-YTwE_large.jpg
Presiden RI: Kalau Mau Belajar Menghadapi Kegagalan, Belajar dari Prabowo Subianto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement