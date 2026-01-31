Mundur dari Menko PMK atau Kena Reshuffle, Begini Jawaban Pratikno!

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno angkat bicara soal rumor yang beredar jika dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

"Enggak, enggak (mundur)," kata Pratikno setelah menghadiri acara peringatan Harlah 100 Tahun NU yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Lagi-lagi, Menko PMK Pratikno juga menampik kabar jika disebutkan dirinya telah menyiapkan surat mengundurkan diri yang nantinya akan dikirim kepada Prabowo.

Pratikno pun langsung meninggalkan lokasi dan tak menjawab pertanyaan awak media. Termasuk, saat disinggung soal wacana perombakan atau reshuffle kabinet.

Diketahui, isu reshuffle kabinet Prabowo ini kembali mencuat beberapa waktu lalu.