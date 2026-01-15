Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Ramadhan, Pratikno Minta Pemulihan Masjid di Aceh dan Sumatera Dipercepat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |18:10 WIB
Jelang Ramadhan, Pratikno Minta Pemulihan Masjid di Aceh dan Sumatera Dipercepat
Menko PMK Pratikno (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mendorong percepatan pemulihan sejumlah sektor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat pasca bencana. Menjelang bulan suci Ramadan, ia menilai sektor keagamaan menjadi kebutuhan yang mendesak.

“Ini menjadi sangat penting karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan. Percepatan perbaikan infrastruktur masjid-masjid yang rusak, musala, dan lain-lain. Kemudian juga bantuan untuk perlengkapan ibadah,” ujar Pratikno dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1/2026).

“Jadi sekali lagi, menjelang bulan Ramadhan, hal ini menjadi sangat mendesak,” sambungnya.

Khusus untuk Provinsi Aceh, Pratikno juga menyoroti kebutuhan yang berkaitan dengan tradisi Meugang. Dengan percepatan pemulihan infrastruktur sektor keagamaan, masyarakat Aceh diharapkan dapat menyelenggarakan tradisi tersebut dengan lebih nyaman.

