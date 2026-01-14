Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tito Ungkap Kendala Utama Pemulihan Bencana di Sumatera

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |18:44 WIB
Tito Ungkap Kendala Utama Pemulihan Bencana di Sumatera
Mendagri Tito Karnavian (foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan masalah utama dalam percepatan pemulihan pascabencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga wilayah tersebut menyebut lumpur yang mengeras menjadi kendala terbesar di lapangan.

"Nah, khusus yang sekarang ini kita melihat problem utamanya adalah lumpur. Lumpur masuk ke permukiman dan setelah itu karena tidak turun hujan, lumpurnya mengeras," kata Tito di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah mengerahkan personel TNI, Polri, serta taruna dari berbagai kementerian dan lembaga untuk membantu pembersihan di wilayah yang tidak dapat dijangkau alat berat.

“Lumpur ini sudah masuk ke gang-gang dan rumah-rumah. Di jalan umum atau tempat umum yang bisa dimasuki alat berat, memang bisa dikerjakan dengan alat berat. Tapi di gang-gang dan rumah-rumah tidak bisa. Itu harus door to door, man to man, sehingga perlu penambahan pasukan,” ujar mantan Kapolri tersebut.

 

