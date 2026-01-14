Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Seluruh Daerah Terdampak Bencana di Sumatera Masuk Fase Transisi Pemulihan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |14:55 WIB
BNPB: Seluruh Daerah Terdampak Bencana di Sumatera Masuk Fase Transisi Pemulihan
Bencana di Sumatera (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, seluruh kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatra kini telah memasuki fase transisi pemulihan.

Di Provinsi Sumatera Barat, pelaksanaan tanggap darurat menunjukkan tidak ada penambahan korban jiwa, namun masih terdapat 72 orang hilang dan 10.854 jiwa mengungsi.

“Seluruh daerah terdampak telah memasuki fase transisi pemulihan. Dukungan logistik, operasi udara, serta operasi modifikasi cuaca tetap dilanjutkan sesuai rekomendasi kementerian dan lembaga terkait,” jelas Suharyanto, Rabu (14/1/2026).

Akses jalan nasional relatif telah terhubung, meski beberapa ruas seperti Padang Panjang–Sicincin masih terbatas. Pemerintah terus menyesuaikan kebutuhan alat berat, termasuk opsi pergeseran alat ke provinsi lain sesuai kebutuhan di lapangan.

Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi mengandalkan pendataan kerusakan multisektoral yang rinci dan berbasis by name by address. Penyusunan dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) melibatkan konsultan dan akademisi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/25/3195086//menkes-By6s_large.jpg
Penerbangan Jakarta-Medan untuk Relawan Kesehatan Bencana Sumatera Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195083//luhut-sadT_large.jpg
Luhut Jengkel Dituduh Punya Saham Toba Pulp Lestari: Tunjukin, Kampungan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195079//luhut-wXz0_large.png
Luhut Tolak PT Toba Pulp Lestari! Bikin Rusak Hutan di Tapanuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/340/3194851//banjir-Qjea_large.jpg
Banjir Kudus, Lebih dari 14 Ribu Orang dan 4 Ribu Rumah Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194836//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-lQ0k_large.jpg
Jalur Aceh Timur-Gayo Lues via Lokop Segera Terhubung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/320/3194727//bansos-AMkX_large.jpg
Bansos Rp600 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera, Cair Lewat Himbara dan Kantor Pos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement