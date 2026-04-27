Pesan Perdana Menteri LH Jumhur: Lingkungan Hidup Bukan Beban, Tapi Gaya Hidup!

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat (foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup (LH) di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Jumhur menekankan pentingnya transformasi kesadaran lingkungan dari sekadar aturan menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat.

Jumhur menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Prabowo. Ia menyadari bahwa tantangan besar sudah menanti di depan mata, terutama terkait pengelolaan limbah yang berstandar internasional.

"Alhamdulillah saya ditetapkan sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pasti banyak hal yang harus dilakukan di depan mata kita, misalnya sampah secara bertahap akan mengikuti standar global dari berbagai perjanjian internasional yang akan kita kerjakan itu," ujar Jumhur.

Jumhur optimistis bahwa kementerian yang dipimpinnya akan mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Hal ini didasari oleh komitmen kuat Prabowo Subianto terhadap isu-isu lingkungan hidup di tanah air.

