Prabowo Minta Kampus Riset Cari Alternatif Kurangi Ketergantungan LPG

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto (Foto: Binti M/Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kampus-kampus di Indonesia untuk mencari alternatif guna mengurangi ketergantungan nasional terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Instruksi Presiden Prabowo ini disampaikan saat rapat terbatas (ratas) bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026).

"Tadi kaitannya dengan beberapa teknologi alternatif untuk mengurangi LPG. Tapi kita sifatnya kampus, kita membantu Pak Menteri ESDM terkait teknologi-teknologi," ungkap Brian usai ratas.

Brian mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG sudah mencapai tahap yang perlu segera diintervensi melalui inovasi sains dan teknologi. Oleh karena itu, kampus-kampus di Indonesia diminta untuk mengoptimalkan riset guna menemukan sumber energi lain yang lebih mandiri dan efisien.

"Kan LPG ini kita sangat tinggi ketergantungan pada impor, harga juga naik. Sehingga tadi kampus diminta cari sumber-sumber lain, ada beberapa sumber yang sangat potensial," paparnya.

Brian menekankan peran perguruan tinggi adalah sebagai penyokong dari sisi riset dan pengembangan teknologi. Nantinya, seluruh hasil penelitian tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai otoritas pelaksana.

"Tapi nanti semuanya akan kita lakukan penelitiannya untuk membantu mendukung Bapak Menteri ESDM," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

