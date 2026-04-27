Dikabarkan Jadi Utusan Khusus Presiden, Hasan Nasbi: Kalau Diperintah Presiden, Saya Siap

JAKARTA - Mantan Kepala PCO, Hasan Nasbi tiba di Istana Negara di tengah isu akan dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Ia mengaku diminta datang ke Istana sekitar pukul 12.00 WIB.

Ia terlihat datang mengenakan peci hitam yang senada dengan jas yang ia gunakan. Ia juga tampak mengenakan dasi berwarna biru.

“Saya diminta untuk hadir di Istana sekitar jam 12.00 WIB-an mungkin ada pelantikan," kata Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (27/4/2026).

Dia mengaku dalam posisi siap jika diminta Presiden Prabowo membantu pemerintahan. Terkait reshuffle, ia mengatakan sudah ada pembicaraan sebelumnya.

"Pertimbangan? Ini perintah Presiden, kalau saya siap saja kalau diperintah Presiden. Kalau ada perintah, kita sambut perintah itu," ujar dia.

“Sudah ada pembicaraan (reshufle),” jelas dia.