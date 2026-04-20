Viral Aksi Nekat Wanita Sandera Karyawan Toko HP Pakai Golok di Medan, Ini Kronologinya

MEDAN – Seorang pekerja toko handphone di Kota Medan, Sumatera Utara, nyaris kehilangan nyawa setelah diancam dengan senjata tajam oleh seorang wanita yang diduga kesal karena tertipu iklan ponsel murah di media sosial.

Peristiwa tersebut terjadi di sebuah toko handphone di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan sempat membuat panik pengunjung yang berada di lokasi.

Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang wanita berhijab dengan membawa ransel mendatangi toko dan berbincang dengan pegawai. Ia awalnya menanyakan promo handphone yang disebut-sebut berasal dari akun yang mengatasnamakan “PStore” di platform TikTok.

Namun, pegawai toko menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengiklankan produk tersebut.

Diduga emosi karena merasa tertipu, pelaku kemudian nekat masuk ke area dalam etalase toko. Ia lalu mengeluarkan sebilah golok dari dalam tas ranselnya dan menodongkannya ke arah leher korban.

Situasi yang saat itu cukup ramai membuat sejumlah pengunjung langsung bereaksi. Mereka berupaya menenangkan sekaligus menggagalkan aksi pelaku.