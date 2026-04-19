Penembakan dan Penyanderaan di Supermarket Ukraina Tewaskan 5 Orang

JAKARTA – Seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di Kyiv, menewaskan setidaknya lima orang dan melukai beberapa lainnya. Pelaku sempat menyandera sejumlah orang di sebuah supermarket sebelum akhirnya tewas saat upaya penangkapan, kata para pejabat.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa setidaknya lima orang tewas dan 10 orang dirawat di rumah sakit karena luka-luka dan trauma setelah penembakan di distrik perumahan ibu kota pada Sabtu (18/4/2026).

“Penyerang di Kyiv yang melepaskan tembakan ke warga sipil telah dilumpuhkan,” kata Zelensky di media sosial sebagaimana dilansir AFP.

Rekaman yang diposting oleh kantor berita UNIAN menunjukkan seorang pria membawa senjata dan menembak seseorang dari jarak dekat di dekat sebuah blok apartemen.

Tersangka kemudian memasuki supermarket tempat terdengar suara tembakan, kata Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko.