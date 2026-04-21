Viral Imam di Depok Meninggal saat Sujud Sholat Subuh

JAKARTA - Media sosial digegerkan dengan peristiwa seorang imam masjid di kawasan Depok, Jawa Barat, meninggal dunia. Imam masjid itu meninggal usai bersujud saat sholat subuh.

Peristiwa itu salah satunya diunggah akun Instagram @depok24jam pada Selasa (21/4/2026). Peristiwa itu disebit terjadi pada Senin, 20 April 2026. Dalam rekaman video yang diunggah, tampak sang imam mengenakan pakaian serba hitam, memimpin sholat subuh di Masjid Baitur Rahman, Depok, Jawa Barat.

Almarhum meninggal saat rakaat kedua. Usai bersujud dan hendak melakukan sujud kedua kalinya, almarhum terjatuh. Jamaah yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan dan membawa almarhum ke klinik terdekat.

Namun, setelah diperiksa medis, imam tersebut dinyatakan meninggal dunia. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan jemaah masjid.

Pasalnya, almarhum dikenal sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan ibadah dan menjadi teladan di lingkungan masjid. Para netizen yang melihat video itu pun mendoakan almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT karena meninggal saat memimpin sholat.

"Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," tulis admin sebagaimana dilihat pada Selasa (21/4/2026).



(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.