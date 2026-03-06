Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Lancarkan Serangan di Lembah Bekaa Lebanon, 4 Orang Tewas

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |07:05 WIB
Israel Lancarkan Serangan di Lembah Bekaa Lebanon, 4 Orang Tewas
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
BEKAA VALLEY – Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan empat orang tewas, termasuk dua anak-anak, dalam sebuah serangan militer Israel yang menyasar sebuah rumah di kota Mashghara.

Korban jiwa dilaporkan mencakup seorang anak perempuan berusia lima tahun dan seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun, melansir Aljazeera, Jumat (6/3/2026).

Selain korban tewas, Kantor Berita Nasional Lebanon juga mengabarkan adanya satu wanita yang terluka dalam serangan tersebut.

Lembah Bekaa sebelumnya juga sempat menjadi target serangan Israel pada Januari lalu sebagai bagian dari upaya Israel untuk melucuti senjata Hizbullah. 

Juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, sebelumnya telah mengeluarkan ancaman terhadap penduduk di wilayah Sohmor dan Mashghara dengan klaim bahwa daerah tersebut merupakan tempat berdirinya "infrastruktur Hizbullah".

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
