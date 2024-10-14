Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iron Dome Isrel Dijebol Hizbullah, AS Kirim Bantuan

Maruf El Rumi , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |06:45 WIB
Iron Dome Isrel Dijebol Hizbullah, AS Kirim Bantuan
Amerika Serikat (AS) kirim bantuan ke Israel di tengah tekanan serangan Hizbullah. (Foto: US Army Europe/File)
A
A
A

WASHINGTON - Militer Israel tengah menyelidiki kenapa iron dome kebanggan mereka mulai terkesan rapuh. Serangan pesawat tak berawak Hizbullah yang berhasil masuk ke dalam dan menyebabkan korban tewas serta puluhan lainnya menjadi indikasi bagaimana perlindungan udara milik mereka teryata mulai bisa dijebol.  

Kebingungan itu disampaikan Juru bicara  IDF Laksamana Muda Daniel Hagari. Dia mengatakan militer akan menyelidiki bagaimana pesawat tak berawak itu bisa masuk tanpa membunyikan alarm di pangkalan.

"Kami akan belajar dari insiden itu dan menyelidikinya," katan Hagari dalam sebuah pernyataan video dari pangkalan itu dikutip Times of Israel. "Ancaman UAV adalah ancaman yang telah kami hadapi sejak awal perang. Kami perlu meningkatkan pertahanan kami," tambahnya.

Hizbullah mengatakan pihaknya telah menembakkan puluhan roket ke kota Nahariya dan Acre di Israel utara untuk menyerang sistem pertahanan udara Israel, sementara secara bersamaan meluncurkan serangan pesawat tak berawak.

“Pesawat tak berawak ini berhasil menembus radar pertahanan Israel tanpa terdeteksi dan mencapai targetnya di kamp pelatihan Brigade elit Golani di Binyamina,” kata Hizbullah. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/18/3148949/israel-nCQA_large.jpg
Hizbullah Murka, Siap Kerahkan Pasukan Bantu Iran Perangi Israel dan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/337/3070836/lebanon-Pury_large.jpg
Israel Bombardir Lebanon dan Gelar Serangan Darat, Pasukan TNI Siaga Penuh di Markas Tunggu Perintah  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/337/3070528/israel-1LmB_large.jpg
Banyak WNI Bertahan di Lebanon saat Israel Perang dengan Hizbullah, Alasannya Mengejutkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178163//pemimpin_tertinggi_iran_ali_khamenei-xH1d_large.jpg
Khamenei Tolak Tawaran Trump, Bantah AS Hancurkan Program Nuklir Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178149//israel_serang_gaza_saat_gencatan_senjata-F4Ms_large.jpg
Bunuh 26 Warga Palestina di Gaza, Israel Sebut Gencatan Senjata Kembali Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139//israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement