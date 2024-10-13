Hizbullah Tembaki Posisi Militer Israel, Tewaskan 12 Tentara Zionis

BEIRUT - Hizbullah, telah melancarkan operasi balasan baru terhadap Israel, yang menargetkan beberapa posisi militer rezim zionis. Sementara itu militer Israel mengonfirmasi bahwa lebih dari selusain tentaranya tewas selama upaya serangan daratnya di Lebanon pada Jumat, (11/10/2024).

Dalam sebuah pernyataan terpisah di hari yang sama, Hizbullah mengatakan bahwa mereka menargetkan pertemuan pasukan Israel di beberapa lokasi berbeda di utara wilayah pendudukan dengan rudal dan peluru artileri.

"Angkatan udara dan rudal Perlawanan Islam terus menargetkan pangkalan militer dan permukiman jauh di dalam wilayah Palestina utara yang diduduki, dengan intensitas yang meningkat setiap hari," kata pernyataan Hizbullah sebagaimana dilansir Radio Havana.

"Semua operasi militer oleh Perlawanan Islam ini telah dilakukan dengan koordinasi tingkat tinggi, komprehensif, dan waktu nyata antara pimpinan perlawanan dan ruang operasi, yang meluas hingga ke para pejuang yang ditempatkan di garis depan," kata kelompok tersebut.

Selain itu, kelompok itu mengatakan telah menggagalkan beberapa upaya Israel untuk menyusup ke wilayah Lebanon.

“Patut dicatat bahwa tentara musuh Israel, setelah berhari-hari mengumumkan apa yang disebutnya manuver darat di Lebanon selatan, belum dapat memamerkan tank dan kendaraan militernya di sisi Lebanon karena takut menjadi sasaran, dan malah menempatkannya di lokasi tersembunyi,” kata pernyataan Hizbullah.

“Musuh Israel, hingga saat pernyataan ini dibuat, gagal menguasai bukit-bukit strategis yang hendak dicapainya, dan hanya mencapai beberapa rumah di pinggiran beberapa desa perbatasan hanya untuk mengambil foto dan mengatur kunjungan media,” katanya.