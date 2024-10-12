Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Usai Serangan Hebat Israel, Hizbullah Bentuk Komando Baru untuk Perang Darat yang Krusial

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |10:51 WIB
Usai Serangan Hebat Israel, Hizbullah Bentuk Komando Baru untuk Perang Darat yang Krusial
Hizbullah sedang mempersiapkan diri untuk perang yang panjang di Lebanon selatan, setelah Israel menghabisi pucuk pimpinannya (Foto: AP)
A
A
A

BEIRUTHizbullah sedang mempersiapkan diri untuk perang yang panjang di Lebanon selatan, setelah Israel menghabisi pucuk pimpinannya. Menurut dua sumber yang mengetahui masalah itu, kelompok Hizbullah membentuk komando militer baru yang mengarahkan serangan roket dan konflik darat.

Serangan Hizbullah diketahui telah berkurang setelah tiga minggu serangan dahsyat Israel, terutama terbunuhnya pemimpinnya Sayyed Hassan Nasrallah. Baik kawan maupun lawan kini menyaksikan seberapa efektifnya mereka melawan pasukan Israel yang telah menyeberang ke Lebanon dengan tujuan mengusir mereka dari perbatasan.

Menurut empat sumber yang mengetahui operasinya, kelompok yang didukung Iran itu masih memiliki persediaan senjata yang cukup banyak. Termasuk rudal presisi terkuatnya yang belum digunakan, kata meskipun ada gelombang serangan udara yang menurut Israel telah sangat menguras persenjataannya.

Sumber mengatakan komando Hizbullah terganggu selama beberapa hari pertama setelah pembunuhan Nasrallah pada 27 September hingga militan Syiah mendirikan "ruang operasi" baru 72 jam kemudian.

Nasrallah terbunuh, bersama dengan para pemimpin Hizbullah lainnya dan seorang komandan Iran, ketika Israel menemukan dan mengebom bunkernya yang dalam di bawah Beirut.

Pusat komando baru tersebut tetap berfungsi meskipun ada serangan Israel berikutnya, yang berarti para pejuang di selatan dapat menembakkan roket dan bertempur sesuai dengan perintah yang dikeluarkan dari pusat, menurut sumber-sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya untuk membahas masalah-masalah sensitif.

Sumber ketiga, seorang pejabat senior yang dekat dengan Hizbullah, mengatakan kelompok itu sekarang melancarkan perang gesekan. Avraham Levine, seorang analis di lembaga pemikir Israel Alma, mengatakan bahwa Hizbullah seharusnya siap dan menunggu pasukan Israel dan bahwa mereka bukanlah target yang mudah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177615//truk_bantuan_ke_gaza-EFZV_large.jpg
Bantuan Terhambat Disalurkan ke Gaza Utara lantaran Rute Ditutup dan Jalan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177435//pejabat_militer_houthi-gx5P_large.jpg
Panglima Militer Houthi Tewas Akibat Serangan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177399//gaza-Ei1R_large.jpg
Langgar Gencatan Senjata, Serangan Israel Tewaskan Warga Palestina di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177273//greta_thunberg-8Lvt_large.jpg
Greta Thunberg Dipukuli, Ditendang, dan Dihina Selama Lima Hari di Tahanan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177243//tentara_israel_matan_angrest-wGLl_large.jpg
Pengakuan Tentara Israel yang Disandera Hamas: Diberi Taurat dan Alat untuk Berdoa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177224//perlintasan_rafah-PLnJ_large.jpg
Israel Bersiap Buka Perbatasan Rafah dengan Mesir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement