HOME NEWS INTERNATIONAL

Pria Ditangkap Setelah Mencoba Remas Payudara Presiden di Jalanan Meksiko

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |08:42 WIB
Pria Ditangkap Setelah Mencoba Remas Payudara Presiden di Jalanan Meksiko
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengalami pelecehan oleh seorang pria mabuk di jalanan dekat gedung parlemen Meksiko. Insiden itu terekam dalam sebuah video viral yang beredar di media sosial.

Wali Kota Mexico City Clara Brugada mengumumkan bahwa pria pelaku pelecehan tersebut telah ditangkap pada Rabu (5/11/2025) malam.

Dalam video yang beredar, pria itu terlihat mendekati Sheinbaum dari salah satu sisi, merangkulnya, dan mencoba menciumnya. Ia kemudian tampak mencoba meremas payudara sang presiden dari belakang sebelum didorong oleh seorang petugas.

Sheinbaum dengan lembut menepis tangan pria itu sambil mempertahankan senyum kaku saat berbalik menghadap pelaku. Ia terdengar berkata, "Jangan khawatir."

Pada Rabu, Sheinbaum mengumumkan bahwa dia mengajukan tuntutan terhadap pria itu, menyebut pelecehan yang dialaminya sebagai serangan terhadap semua perempuan.

 

Halaman:
1 2
      
