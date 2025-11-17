Ratusan Orang Terluka dalam Protes Besar Anti-Pemerintah di Meksiko, Demonstran Serang Istana Nasional

JAKARTA – Setidaknya 120 orang—100 di antaranya petugas polisi—terluka dalam bentrokan selama protes anti-pemerintah di Ibu kota Mexico City, kata polisi. Para demonstran mendesak tindakan keras terhadap kartel menyusul pembunuhan Wali Kota Uruapan, Carlos Manzo, beberapa pekan lalu.

Ribuan demonstran berbaris di ibu kota Meksiko pada Sabtu (15/11/2025) untuk memprotes kejahatan kekerasan dan pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum. Namun, Sheinbaum mengatakan pawai tersebut, yang juga berlangsung di kota-kota lain, didanai oleh politisi sayap kanan yang menentang pemerintahannya.

Unjuk rasa itu diselenggarakan oleh kelompok pemuda Gen Z dan mendapatkan dukungan dari warga yang memprotes pembunuhan besar-besaran, termasuk pembunuhan Manzo, serta menyerukan tindakan tegas terhadap kartel.

Para demonstran membongkar sebagian penghalang yang melindungi Istana Nasional, tempat kediaman Sheinbaum. Polisi yang menjaga kompleks tersebut menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Pihak berwenang telah menangkap 20 orang atas kejahatan, termasuk perampokan dan penyerangan, kata Kepala Keamanan Mexico City, Pablo Vázquez, kepada wartawan sebagaimana dilansir BBC.