Kebakaran Toko di Meksiko, 23 Orang Tewas Termasuk Anak-Anak

MEXICO CITY - Toko di pusat kota Hermosillo, Meksiko, terbakar pada Sabtu (1/11/2025). Sebanyak 23 orang tewas dan belasan lainnya terluka akibat kejadian itu.

1. Kebakaran Toko di Meksiko

"Saya telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan transparan untuk mengklarifikasi penyebab kecelakaan tersebut," kata Gubernur Negara Bagian Sonora, Alfonso Durazo, dalam video di media sosial, melansir Reuters, Minggu (2/11/2025).

Ia menambahkan, anak-anak termasuk di antara para korban.

Jaksa Agung Negara Bagian, Gustavo Salas, mengutip layanan medis forensiknya, menyebut sebagian besar kematian tampaknya disebabkan oleh menghirup gas beracun.

"Belasungkawa yang tulus kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari mereka yang kehilangan nyawa," ujar Presiden Claudia Sheinbaum dalam sebuah unggahan di X.

Ia telah memerintahkan tim pendukung untuk dikirim guna membantu keluarga korban dan yang terluka.

Palang Merah Sonora mengatakan, 40 staf dan 10 ambulansnya turut serta dalam upaya tersebut, melakukan enam kali kunjungan ke rumah sakit.