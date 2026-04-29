Dramatis, Operasi Penangkapan Bos Kartel Narkoba Calon Penerus El Mencho di Meksiko

MEKSIKO - Pihak berwenang Meksiko menangkap dua penjahat kelas kakap. Salah satunya sekutu dekat pendiri kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG) yang tewas, yang menyebabkan para penembak memblokir jalan di negara bagian Nayarit bagian barat. Penangkapan berlangsung dramatis, setelah pengintaian selama 19 bulan.

1. Penangkapan Bos Kartel Narkoba

Audias Flores, yang dikenal sebagai “El Jardinero”, adalah komandan regional yang mengendalikan sebagian besar wilayah CJNG di sepanjang pantai Pasifik Meksiko. Ia dianggap sebagai calon penerus Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”. El Mencho yang memimpin kartel tersebut tewas dalam operasi keamanan pada Februari lalu.

Pasukan keamanan mengepung sebuah kabin di El Mirador, 20 km di utara kota resor Puerto Vallarta, tempat Flores dilindungi oleh sekitar 30 truk pikap dan lebih dari 60 orang bersenjata, Senin (27/4/2026). Hal ini menurut siaran pers dari angkatan laut Meksiko, yang memimpin operasi tersebut.

Angkatan Laut menyatakan, para pengawal Flores berpencar sebagai pengalihan perhatian. Namun, ia ditemukan saat mencoba bersembunyi di selokan.

“Operasi ini dilakukan dengan presisi bedah tanpa satu tembakan pun dilepaskan,” kata angkatan laut dalam sebuah pernyataan, melansir The Guardian, Rabu (29/4/2026).

Video yang dibagikan Menteri Keamanan Meksiko, Omar García Harfuch, di media sosial menunjukkan rekaman udara penangkapan tersebut saat helikopter melayang di atas selama operasi. Yang menurut angkatan laut, dilakukan setelah 19 bulan pengawasan dan melibatkan lebih dari 500 pasukan, enam helikopter, dan beberapa pesawat.

Angkatan laut juga menggunakan intelijen yang diberikan otoritas AS, termasuk pengawasan udara, menurut seorang pejabat keamanan Meksiko yang berbicara dengan syarat anonim.

Belum jelas apakah Flores akan menghadapi tuntutan di Meksiko. Namun, García Harfuch mengatakan bahwa ia dicari untuk ekstradisi oleh otoritas AS, yang telah menawarkan hadiah USD5 juta (sekitar Rp86,3 miliar) untuk penangkapannya.

Kemudian pada hari itu, otoritas Meksiko mengumumkan mereka telah menangkap César Alejandro “N”, yang dijuluki “El Güero Conta”, yang menurut mereka adalah pencuci uang utama untuk Flores.

Mantan asisten agen khusus yang bertanggung jawab di Badan Penegakan Narkoba AS dan seorang ahli CJNG, Carlos Olivo, mengatakan bahwa Flores adalah “tokoh penting”.

“(Penangkapannya-red) akan memiliki dampak yang lebih besar pada operasi CJNG daripada penangkapan El Mencho”.

Menurut pejabat keamanan Meksiko tersebut, Flores adalah kunci operasi di dalam kartel Jalisco. Ia mengendalikan jaringan laboratorium narkoba, rute penyelundupan, dan jaringan distribusi di Amerika Serikat.