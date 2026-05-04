Gegara Kapal Bocor, 11 Pemancing Nyaris Tenggelam di Perairan Tanjung Priok

JAKARTA - Ditpolairud Polda Metro Jaya mengevakuasi 11 orang dari kapal pancing yang bocor di perairan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

Dirpolairud Polda Metro Jaya, Kombes Mustofa menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 2 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 WIB. Kapal pancing bernama JODY II dilaporkan mengalami kebocoran di alur pelabuhan luar dam Tanjung Priok setelah petugas menerima informasi dari komunitas nelayan Marunda.

“Menindaklanjuti laporan tersebut, dua kapal patroli yakni KP VII-1014 dan KP VII-1008 langsung bergerak menuju lokasi. Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan evakuasi terhadap 3 kru dan 8 pemancing yang berada di atas kapal,” kata Mustofa, Senin (4/5/2026).

Mustofa menerangkan, seluruh korban berhasil diselamatkan berkat respons cepat personel di lapangan.

“Begitu menerima laporan, anggota langsung bergerak cepat ke lokasi dan mengevakuasi seluruh korban. Alhamdulillah semua penumpang dan kru berhasil diselamatkan,” ujar Mustofa.