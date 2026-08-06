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Karhutla Gunung Bromo Meluas hingga 60 Hektare, Jalur Wisata Ditutup Sementara!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |08:42 WIB
Karhutla Gunung Bromo Meluas hingga 60 Hektare, Jalur Wisata Ditutup Sementara!
Karhutla (Foto: Ist)
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JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan Gunung Bromo, Provinsi Jawa Timur, sejak Senin 3 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB. Hingga Rabu 5 Agustus 2026 pukul 16.45 WIB, luas lahan terbakar mencapai kurang lebih 60 hektare yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan di Kabupaten Probolinggo, kebakaran melanda sekitar 10 hektare lahan di kawasan Watu Gede, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura.

"Sementara itu, sekitar 50 hektare lahan terbakar di kawasan Jantur, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Malang. Hingga saat ini, tidak terdapat laporan korban jiwa akibat kejadian tersebut," kata Aam, sapaan Abdul Muhari, Kamis (6/8/2026).

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Aam mengatakan tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), Polisi Kehutanan (Polhut), serta unsur relawan telah turun ke lokasi untuk melakukan berbagai upaya pemadaman dan penanganan kebakaran, mulai dari pengerahan satu unit mobil pemadam kebakaran, peralatan pemukul api atau gepyok, dan alat semprot (sprayer).

Di samping itu, kata Aam, BPBD Provinsi Jawa Timur juga telah mengerahkan satu unit mobil tangki air untuk mendukung operasi pemadaman darat. Guna memonitor sebaran lokasi titik api, BPBD juga mengerahkan pesawat nirawak (drone), sehingga melalui pantauan udara tersebut, titik api dapat diketahui dan memudahkan petugas pemadaman darat mencapai lokasi.

      
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