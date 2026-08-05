Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Soroti Kasus Penebangan Pohon, DPRD Kota Bandung Desak Langkah Hukum Tegas

Atik Untari , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |13:54 WIB
Soroti Kasus Penebangan Pohon, DPRD Kota Bandung Desak Langkah Hukum Tegas
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita. (Foto: dok DPRD Kota Bandung)
A
A
A

BANDUNG — Langkah pengawasan terhadap ruang publik dan kelestarian lingkungan hidup di Kota Bandung kini memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung kian menegaskan komitmennya dalam mengawal isu kejahatan lingkungan, khususnya terkait insiden penebangan 10 pohon secara ilegal yang diduga kuat berkaitan dengan proyek pembangunan fasilitas lapangan padel.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, menilai peristiwa penebangan belasan pohon besar tersebut bukanlah tindakan spontan yang dilakukan oleh individu semata.

"Pemotongan sebanyak itu mustahil dilakukan oleh satu individu tanpa struktur, peralatan, maupun kendaraan pendukung. Saya menduga kuat tindakan ini terorganisasi, memiliki pemodal, dan terkait dengan pembangunan fasilitas lapangan padel di lokasi kejadian," kata Radea.

Ironi Bisnis Sarana Olahraga dan Pentingnya Sinergi Pengawasan

Insiden ini memicu keprihatinan mendalam dari jajaran legislatif. Radea menyampaikan rasa mirisnya terhadap entitas bisnis yang bergerak di bidang olahraga namun justru mengabaikan kelestarian alam. Menurutnya, kesehatan fisik masyarakat dan kelestarian lingkungan seharusnya berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan.

Guna mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang, fungsi pengawasan DPRD perlu dioptimalkan dengan keterlibatan masyarakat. Dengan 50 anggota dewan yang harus menjangkau 30 kecamatan di Kota Bandung, kolaborasi erat antara warga, aparat kewilayahan, dan DPRD menjadi kunci utama.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/16/3234298//asus_expertbook_p5-gzie_large.jpg
Laptop Bisnis Price-Performance Terbaik: ASUS ExpertBook P5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/482/3234291//skoliosis_remaja-X8n6_large.jpg
Mengapa Skoliosis Lebih Berisiko Memburuk pada Perempuan? Kenali Tandanya sejak Remaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/11/3234144//pegadaian_raih_penghargaan_khusus_idx_channel_anugerah_esg_2026-n47O_large.jpeg
Pegadaian Raih Penghargaan Khusus di IDX Channel Anugerah ESG 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/2/3234119//bni_apresiasi_bni-mZ1W_large.jpeg
Ganda Putra Indonesia Raih Tiga Gelar Beruntun, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/11/3234116//paylater_terbaik_spaylater-gUik_large.jpg
PayLater Terbaik Tahun 2026 di Indonesia: Cara Memilih yang Tepat agar Belanja Makin Hemat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/15/3234105//giias_2026_panduan_lengkap-ki6x_large.jpg
Ini Panduan Lengkap ke GIIAS 2026, Makin Nyaman Berkunjung di Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement