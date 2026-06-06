Diperkirakan 80 Ribu Orang Padati GBK Akhir Pekan Ini, Catat Rekayasa Lalin dan Lokasi Parkir Dishub

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah antisipasi lalu lintas dan transportasi untuk mendukung kelancaran berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada akhir pekan ini. Diperkirakan sebanyak 37.800 pengunjung akan memadati kawasan GBK pada Sabtu (6/6/2026) dan 43.000 pengunjung pada Minggu (7/6/2026).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan petugas pengaturan lalu lintas di sejumlah titik strategis guna memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar selama kegiatan berlangsung.

"Kami telah menyiapkan personel untuk melakukan pengaturan lalu lintas, pengawasan parkir, serta koordinasi dengan pihak kepolisian dan penyelenggara kegiatan. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan dan keselamatan pengguna jalan," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Berbagai kegiatan yang berlangsung di kawasan GBK dan sekitarnya antara lain EXO Planet #6 ExhOrizon in Jakarta di Indonesia Arena, Raisa Live Concert "Love & Let Go" di JICC Plenary Hall, Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Festival Jamu Nusantara 2026 di Hutan Kota GBK, Hero E-Sport PUBG di Tennis Indoor, serta Indofest 2026 di JICC Hall B.

Untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan, Dishub DKI menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar kawasan GBK: