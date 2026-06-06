Yellow Run 2026 Digelar dari Bundaran HI hingga Senayan, Dishub Jakarta Lakukan Rekayasa Lalin

JAKARTA - Ajang Yellow Run 2026 bakal digelar di Plaza Parkir Timur SUGBK pada Minggu, 7 Juni 2026 esok dengan rute sepanjang Bundaran HI hingga Bundaran Senayan, Jakarta. Oleh karena itu, Dishub Jakarta memberlakukan rekayasa arus lalu lintas.

Informasi rekayasa arus lalu lintas itu disampaikan melalui akun media sosial resmi milik Dishub Jakarta. Rekayasa arus lalu lintas dilakukan dari Bundaran HI hingga Bundaran Senayan atau di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.

"Sehubungan adanya kegiatan Yellow Run pada Minggu, 7 Juni 2026 pukul 05.30–08.00 WIB di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Dishub Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi tersebut," ujar Dishub Jakarta pada Sabtu (6/6/2026).

Kegiatan tersebut diawali di Plaza Parkir Timur SUGBK. Sebanyak 10 ribu peserta diperkirakan bakal mengikuti lomba lari tersebut. Mereka akan berlari ke Bundaran HI, berputar kembali hingga ke Bundaran Senayan, lantas kembali ke Plaza Parkir Timur SUGBK.

Adapun pemberlakuan rekayasa lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman adalah sebagai berikut:

(a) Lalu Lintas dari Barat

Tanah Abang menuju ke arah Timur (Manggarai) dapat melalui Jalan K.H. Mas Mansyur–Jalan R.M. Margono Djojohadikoesoemo–Jalan Galunggung–Jalan Sultan Agung–dst.

Tanah Abang menuju ke arah Timur (Kampung Melayu) dapat melalui Jalan K.H. Mas Mansyur–Jalan Prof. Dr. Satrio (atau JLNT Satrio)–Jalan Casablanca Raya–Jalan K.H. Abdullah Syafei–dst.

(b) Lalu Lintas dari Timur