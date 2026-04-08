HOME NEWS NASIONAL

JK Ungkap Tak Pernah Komunikasi dan Tak Kenal Rismon Sianipar

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |16:31 WIB
JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, dirinya tidak pernah berkomunikasi dengan Rismon Sianipar dalam kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya.

“Tidak ada. Saya itu tidak kenal orangnya kok. Saya tidak pernah ketemu,” kata JK saat ditemui usai membuat laporan di Bareskrim Polri, Rabu (8/6/2026).

Selain itu, ia menegaskantidak akan melibatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, meskipun ia telah dituding mendanai Roy Suryo CS sebesar Rp5 miliar dalam kasus ijazah palsu Jokowi. 

Bagi JK, masalah ini merupakan masalah dirnya secara pribadi. Apalagi, dirinya bukan tipe orang yang melayangkan kritik secara diam-diam. Justru sebaliknya, ia akan mengkritik orang secara jujur dan langsung sesuai dengan apa yag dipahaminya.

“Tidak. Ini kan masalah saya, martabat saya yang dilecehkan. Saya tidak mempunyai sifat itu, mengkritik orang dari belakang. Kalau saya tidak suka saya katakan tidak suka, atau tidak benar,” tuturnya.

