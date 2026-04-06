HOME NEWS NASIONAL

Difitnah Jadi Bohir Ijazah Jokowi, Kubu JK Bawa Bukti Video Laporkan Rismon dan 4 Akun ke Bareskrim

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |13:19 WIB
Kubu JK Bawa Bukti Video Laporkan Rismon dan 4 Akun ke Bareskrim
JAKARTA - Kuasa Hukum Jusuf Kalla (JK), Abdul Haji Talaohu membawa barang bukti untuk melaporkan Rismon Sianipar dan empat akun Youtube Channel lainnya ke Bareskrim Polri. Laporan ini dibuat usai nama JK dicatut dalang pendanaan kasus dugaan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"(Barang bukti yang dibawa) Totalnya ada sekitar tiga. Iya, tiga video," kata Abdul kepada wartawan di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2026).

Namun demikian, Abdul tidak menjelaskan secara rinci video-video yang akan diserahkan ke pihak Bareskrim Polri.

Dalam kasus ini, Abdul menjelaskan sebelumnya Rismon sempat menyebut ada tokoh elit politik yang mendukung kasus ijazah palsu Jokowi. Ia menyebut, ketika itu, Rismon mengatakan dirinya menyaksikan langsung penyerahan uang sebesar Rp5 miliar dari JK kepada Roy Suryo Cs.

"Itulah kenapa laporan ini kita buat sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia," ujar dia.

Sementara untuk empat akun YouTube yang dilaporkan merupakan Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV dan YouTuber Nusantara.

Ia mencontohkan untuk akun YouTube Ruang Konsensus misalnya, mengunggah konten Podcast yang menyebut sosok JK memiliki insting untuk tetap berkuasa secara tidak rasional.

"Ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang begitu yang kalau kita tarik, sehingga gerakan beliau mengarah kepada inkonstitusional. Inikan berita hoaks, berita bohong yang perlu juga diuji," ujar dia.

 

Rismon Bantah Fitnah JK Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi, Kubu Jusuf Kalla: Penyidik yang Uji!
Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim, Terkait Ijazah Jokowi
Mau Dilaporkan ke Bareskrim oleh JK, Begini Respons Kuasa Hukum Rismon Sianipar
Kubu Rismon Bantah Tudingan Libatkan JK di Kasus Ijazah Jokowi: Hoaks, Rekayasa AI
JK Sampaikan Rekomendasi Akademisi hingga Aktivis soal Kebijakan ke Prabowo
Besok, JK Polisikan Rismon Usai Dituding Bohirin Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi
