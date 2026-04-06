Rismon Bantah Fitnah JK Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi, Kubu Jusuf Kalla: Penyidik yang Uji!

JAKARTA - Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang menegaskan, kliennya tidak pernah mencatut nama Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menjadi dalang pendanaan di polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, video itu merupakan hasil artificial intelligence (AI).

Menanggapi hal itu, pengacara JK, Abdul Haji Talaohu menyebutkan hal tersebut perlu di uji terlebih dahulu oleh ahli dan penyelidik Bareskrim Polri.

“Iya, artinya kan ini juga perlu kita uji dulu ya kan, sehingga karena ini kan persoalan trust ya, persoalan kredibilitas. Nanti kita uji dulu kan di dalam nanti soal itu. Soal itu kan biar nanti lebih yang punya kapasitas lah, bisa ahli, bisa penyidik yang bisa menilai itu,” kata Abdul kepada wartawan di Bareskrim, Senin (6/4/2026).

“Karena walaupun nanti itu AI, makanya perlu kita laporkan dulu kan, supaya nanti diuji apakah itu AI atau bukan,” sambung dia.

Oleh karena itu dia menegaskan, akibat pernyataan Rismon itu menimbulkan kegaduhan dan peristiwa lainnya.

“Karena akibat pernyataan dia itu menimbulkan rangkaian peristiwa yang lain. Sehingga apa, bukan berdiri sendiri tuh pernyataan Rismon, tapi ada juga terlapor-terlapor dengan pasal yang berbeda,” pungkasya.

Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu menyebutkan pelaporan terhadap empat akun Youtube Channel akan dilakukan pihaknya bersamaan dengan rencana pelaporan terhadap Rismon Hasiholan Sianipar.

"Tidak hanya untuk saudara Rismon, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan," ungkapnya.

Dalam kasus ini, Abdul menjelaskan sebelumnya Rismon sempat menyebut ada tokoh elit politik yang mendukung kasus ijazah palsu Jokowi. Ia menyebut, ketika itu, Rismon mengatakan dirinya menyaksikan langsung penyerahan uang sebesar Rp5 miliar dari JK kepada Roy Suryo Cs.

"Itulah kenapa laporan ini kita buat sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia," ujar dia.