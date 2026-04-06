HOME NEWS NASIONAL

Kubu Rismon Bantah Tudingan Libatkan JK di Kasus Ijazah Jokowi: Hoaks, Rekayasa AI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |07:22 WIB
Kubu Rismon Bantah Tudingan Libatkan JK di Kasus Ijazah Jokowi: Hoaks, Rekayasa AI
Rismon Sianipar (foto: Okezone)
JAKARTA – Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, membantah keras kabar yang menyebut kliennya menuding Jusuf Kalla sebagai pihak yang mendanai polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Jahmada menegaskan, Rismon tidak pernah menyebut nama Jusuf Kalla (JK) dalam pernyataannya.

“Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” kata Jahmada saat dihubungi, Senin (6/4/2026).

Ia memastikan, informasi yang beredar luas di publik merupakan kabar bohong yang diduga hasil rekayasa teknologi.

“Semua yang beredar itu hoaks. Itu AI,” tegasnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla juga telah membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi, termasuk kabar pemberian dana sebesar Rp5 miliar kepada Roy Suryo dan pihak lainnya.

Dalam konferensi pers di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), JK menegaskan tuduhan tersebut tidak benar.

“Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar,” ujar JK.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210717//jusuf_kalla-hKLH_large.jpg
JK Sampaikan Rekomendasi Akademisi hingga Aktivis soal Kebijakan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210697//jusuf_kalla-d4Xa_large.jpg
Besok, JK Polisikan Rismon Usai Dituding Bohirin Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210696//jusuf_kalla-lIky_large.jpg
JK Bantah Tuduhan Rismon Danai Roy Suryo Cs Rp5 Miliar Mainkan Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210432//jokowi-bIvj_large.jpg
Jokowi Buka Suara soal Isu Puan hingga AHY Diduga Terlibat di Kasus Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210331//viral-HzTg_large.jpg
Roy Suryo Buka-bukaan soal Isu Aliran Dana Rp50 Miliar untuk Mainkan Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210322//ketua_umum_kami_jokowi_razman_arif_nasution-HXif_large.jpg
Razman Klaim Ada Dugaan Aliran Dana Rp50 Miliar di Balik Isu Ijazah Jokowi
