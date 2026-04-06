Kubu Rismon Bantah Tudingan Libatkan JK di Kasus Ijazah Jokowi: Hoaks, Rekayasa AI

JAKARTA – Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, membantah keras kabar yang menyebut kliennya menuding Jusuf Kalla sebagai pihak yang mendanai polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Jahmada menegaskan, Rismon tidak pernah menyebut nama Jusuf Kalla (JK) dalam pernyataannya.

“Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” kata Jahmada saat dihubungi, Senin (6/4/2026).

Ia memastikan, informasi yang beredar luas di publik merupakan kabar bohong yang diduga hasil rekayasa teknologi.

“Semua yang beredar itu hoaks. Itu AI,” tegasnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla juga telah membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi, termasuk kabar pemberian dana sebesar Rp5 miliar kepada Roy Suryo dan pihak lainnya.

Dalam konferensi pers di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), JK menegaskan tuduhan tersebut tidak benar.

“Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar,” ujar JK.