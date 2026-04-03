Jokowi Buka Suara soal Isu Puan hingga AHY Diduga Terlibat di Kasus Ijazah Palsu

SOLO - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai kabar yang beredar bahwa Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Habib Rizieq Shihab diduga terlibat dalam isu ijazah palsu. Jokowi enggan berspekulasi dan tidak mau menuduh siapa pun.

"Saya tidak mau berspekulasi dan saya juga tidak mau menuduh siapa pun. Biarkan proses hukum dan proses yang lain berjalan apa adanya," kata Jokowi saat dijumpai di kediamannya, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (3/4/2026).

Disinggung kabar bahwa spekulasi itu muncul diduga dari Rismon Sianipar, salah satu tersangka tuduhan ijazah palsu yang kini mengajukan restorative justice, Jokowi enggan berkomentar.

"Ya, tanyakan ke dia," ucap Jokowi singkat.

Diketahui, Puan, AHY dan Habib Rizieq Shihab disebut-sebut sebagai sosok yang diduga terlibat dalam perkara penyebaran isu ijazah palsu Jokowi. Tudingan mencuat melalui narasi video yang diunggah kanal YouTube Dibikin Channel pada 22 Maret 2026.

Sementara Partai Demokrat sudah jauh hari menepis adanya keterlibatan dalam kasus ijazah palsu Jokowi, apalagi setelah mencuatnya isu keterlibatan 'partai biru'. Begitu juga dengan PDIP yang tidak main-main bakal mempolisikan akun tersebut lantaran dianggap fitnah.

Kasus tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya telah menyeret delapan tersangka. Mereka adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.