Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim, Terkait Ijazah Jokowi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |11:34 WIB
Abdul Haji Talaohu Kuasa hukum JK di Bareskrim Polri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.

Laporan tersebut dibuat setelah nama JK disebut dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Sesuai rencana yang telah disampaikan sebelumnya, hari ini kami membuat laporan polisi atas tuduhan saudara Rismon Hasiholan Sianipar,” kata kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, di Bareskrim Polri, Senin (6/4/2026).

Abdul menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks. Ia menyebut Rismon diduga menyampaikan pernyataan bahwa JK memberikan dana sebesar Rp5 miliar untuk mendanai pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi.

“Dia menyebutkan bahwa di balik gerakan tersebut ada pejabat elit, dan menyatakan Pak JK memberikan uang sekitar Rp5 miliar,” ujarnya.

Menurutnya, pernyataan tersebut telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan di publik memenuhi unsur pidana, dan hari ini kita melihat kegaduhan itu terjadi,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/337/3210746//bareskrim_polri-gdwT_large.jpg
Mau Dilaporkan ke Bareskrim oleh JK, Begini Respons Kuasa Hukum Rismon Sianipar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/337/3210737//rismon_sianipar-TRUa_large.jpg
Kubu Rismon Bantah Tudingan Libatkan JK di Kasus Ijazah Jokowi: Hoaks, Rekayasa AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210717//jusuf_kalla-hKLH_large.jpg
JK Sampaikan Rekomendasi Akademisi hingga Aktivis soal Kebijakan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210697//jusuf_kalla-d4Xa_large.jpg
Besok, JK Polisikan Rismon Usai Dituding Bohirin Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210696//jusuf_kalla-lIky_large.jpg
JK Bantah Tuduhan Rismon Danai Roy Suryo Cs Rp5 Miliar Mainkan Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210331//viral-HzTg_large.jpg
Roy Suryo Buka-bukaan soal Isu Aliran Dana Rp50 Miliar untuk Mainkan Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement