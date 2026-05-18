Razman Akan Datangi Dewan Pers Pertanyakan Legalitas Michael Sinaga sebagai Wartawan

JAKARTA -Pengacara Arif Ikhsan, Razman Nasution akan mendatangi Dewan Pers untuk mempertanyakan legalitas Youtube Michael Sinaga sebagai wartawan atau jurnalis. Pasalnya, kata dia, jurnalis harus bersikap independen.

"Kita akan bersurat atau datangi Dewan Pers, kalau dia sebagai seorang jurnalis harus independen, tidak boleh dia memihak. Masa ikut debat-debat mihak sana mihak sini, gitu loh, kita akan tanya legalitasnya," ujarnya pada wartawan, Senin (18/5/2026).

Sama halnya dengan status Michael Sinaga, Razman juga akan mempertanyakan legalitas channel Youtube Sentana.

Dia ingin memastikan apakah channel tersebut terdaftar ataukah tidak di Dewan Pers lantaran dia selama ini mengaku-aku sebagai wartawan.

"Ini tentang podcastnya Sentana ini seperti apa sih, terdaftar atau tidak, status dia sebagai pewarta, kalau wartawan apa kodetiknya, kenapa dia berbicara di depan media, bahkan berdebat di televisi, memihak kepada satu pihak, wartawan harus independen, ini yang harus kita pertanyakan," tuturnya.