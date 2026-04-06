Selain Rismon, JK Bidik 4 Akun YouTube Terkait Tuduhan Makar dan Hoaks

JAKARTA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), bakal melaporkan empat akun YouTube terkait tuduhan makar hingga penyebaran berita bohong (hoaks) ke Bareskrim Polri.

Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menyebutkan pelaporan itu akan dilakukan bersamaan dengan laporan terhadap Rismon Hasiholan Sianipar.

“Tidak hanya terhadap saudara Rismon, tetapi ada beberapa pihak lain yang juga akan kami laporkan,” kata Abdul kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (6/4/2026).

Dalam perkara ini, Abdul menjelaskan bahwa sebelumnya Rismon sempat menyebut adanya tokoh elite politik yang mendukung isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim Rismon menyatakan menyaksikan langsung penyerahan uang sebesar Rp5 miliar dari JK kepada Roy Suryo dan pihak lainnya.

“Itulah sebabnya laporan ini kami buat sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban serta klarifikasi,” ujarnya.

Sementara itu, empat akun YouTube yang akan dilaporkan adalah Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV, dan YouTuber Nusantara.

Abdul mencontohkan, akun Ruang Konsensus mengunggah konten podcast yang menyebut JK memiliki ambisi untuk tetap berkuasa secara tidak rasional.

“Ada pernyataan yang menuduh Pak JK sebagai ‘pecundang’ yang jika ditarik dapat mengarah pada tuduhan inkonstitusional. Ini merupakan berita bohong yang perlu diuji,” ujarnya.