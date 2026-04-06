Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selain Rismon, JK Bidik 4 Akun YouTube Terkait Tuduhan Makar dan Hoaks

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |14:20 WIB
Abdul Haji Talaohu Kuasa hukum JK di Bareskrim Polri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), bakal melaporkan empat akun YouTube terkait tuduhan makar hingga penyebaran berita bohong (hoaks) ke Bareskrim Polri.

Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menyebutkan pelaporan itu akan dilakukan bersamaan dengan laporan terhadap Rismon Hasiholan Sianipar.

“Tidak hanya terhadap saudara Rismon, tetapi ada beberapa pihak lain yang juga akan kami laporkan,” kata Abdul kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (6/4/2026).

Dalam perkara ini, Abdul menjelaskan bahwa sebelumnya Rismon sempat menyebut adanya tokoh elite politik yang mendukung isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim Rismon menyatakan menyaksikan langsung penyerahan uang sebesar Rp5 miliar dari JK kepada Roy Suryo dan pihak lainnya.

“Itulah sebabnya laporan ini kami buat sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban serta klarifikasi,” ujarnya.

Sementara itu, empat akun YouTube yang akan dilaporkan adalah Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV, dan YouTuber Nusantara.

Abdul mencontohkan, akun Ruang Konsensus mengunggah konten podcast yang menyebut JK memiliki ambisi untuk tetap berkuasa secara tidak rasional.

“Ada pernyataan yang menuduh Pak JK sebagai ‘pecundang’ yang jika ditarik dapat mengarah pada tuduhan inkonstitusional. Ini merupakan berita bohong yang perlu diuji,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement