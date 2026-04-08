Breaking News! JK Datangi Bareskrim Polri, Laporkan Rismon Sianipar?

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla alias JK mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Rabu (8/56/2026) siang.

Pantauan Okezone, JK tiba di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 11.00 WIB siang dengan mengendarai mobil berwarna hitam.

Mengenakan kemeja motif bunga berwarna biru, ia turun dan langsung disambut oleh kuasa hukumnya, Abdul Haji Talaohu.

JK langsung didampingi kuasa hukumnya masuk ke dalam Gedung Bareskrim Polri. Belum diketahui pasti apa tujuan kedatangan Jusuf Kalla ke Bareskrim Polri siang ini. Namun saat ditanya oleh wartawan ia hanya menjawab bahwa dirinya akan melapor. “Melapor, melapor,” kata Jusuf Kalla kepada wartawan.

Saat kembali ditanya terkait pelaporan apa, ia tidak menjawab sepatah kata pun dan langsung masuk ke Gedung Bareskrim Polri.