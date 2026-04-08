JK Minta Jokowi Tunjukan Ijazah Asli agar Tidak Meresahkan Masyarakat

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyarankan agar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilayangkan oleh Roy Suryo cs.

Menurutnya, cara tersebut menjadi salah satu solusi agar permasalahan yang sudah berlarut-larut selama dua hingga tiga tahun ini bisa segera selesai.

“Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi bahwa punya ijazah asli,” kata JK saat ditemui usai membuat laporan di Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2026).

“Ya sebenarnya kita stop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli, saya yakin itu, itu saja,”lanjutnya.

JK mengungkapkan, bahwa Jokowi juga mengerti dampak kerugian sosial dari kasus tudingan ijazah palsu miliknya yang telah banyak menyita waktu berbagai pihak termasuk dirinya. Sehingga dengan memperlihatkan ijazah asli, maka masalah ini bisa segera selesai.

“Tinggal dikasih lihat, selesai. Tinggal dikasih lihat masyarakat saja, selesai. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua, puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara,” ujarnya.

Menurutnya, kasus yang telah bergulir sejak lama itu telah banyak meresahkan bahkan membuat perpecahan di tengah masyarakat. Sehingga kasus tersebut harus segera diselesaikan.