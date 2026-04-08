Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

JK Minta Jokowi Tunjukan Ijazah Asli agar Tidak Meresahkan Masyarakat

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |14:41 WIB
A
A
A

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla  (JK) menyarankan agar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilayangkan oleh Roy Suryo cs.

Menurutnya, cara tersebut menjadi salah satu solusi agar permasalahan yang sudah berlarut-larut selama dua hingga tiga tahun ini bisa segera selesai.

“Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi bahwa punya ijazah asli,” kata JK saat ditemui usai membuat laporan di Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2026).

“Ya sebenarnya kita stop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli, saya yakin itu, itu saja,”lanjutnya.

JK mengungkapkan, bahwa Jokowi juga mengerti dampak kerugian sosial dari kasus tudingan ijazah palsu miliknya yang telah banyak menyita waktu berbagai pihak termasuk dirinya. Sehingga dengan memperlihatkan ijazah asli, maka masalah ini bisa segera selesai.

“Tinggal dikasih lihat, selesai. Tinggal dikasih lihat masyarakat saja, selesai. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua, puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara,” ujarnya.

Menurutnya, kasus yang telah bergulir sejak lama itu telah banyak meresahkan bahkan membuat perpecahan di tengah masyarakat. Sehingga kasus tersebut harus segera diselesaikan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement