Besok Tak Ada CFD di Rasuna Said, Kembali Digelar Juni 2026

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |18:05 WIB
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak ada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di Jalan HR Rasuna Said pada Minggu (17/5/2026). Disebutkan, CFD di kawasan Kuningan ini akan kembali digelar Juni 2026.

1. Tak Ada CFD 17 Mei 2026

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan HBKB di koridor Rasuna Said memberi manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi ruang publik maupun kualitas lingkungan.

“HBKB di Jalan HR Rasuna Said menambah alternatif ruang olahraga dan ruang publik bagi masyarakat. Hasil pengukuran kualitas udara di sekitar lokasi saat pelaksanaan HBKB juga tercatat lebih baik dibandingkan hari kerja,” kata Syafrin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/5/2026). 

Berdasarkan data Dishub DKI, jumlah pengunjung HBKB tingkat provinsi di koridor Jalan Jenderal Sudirman–MH Thamrin turun dari 29.256 orang pada 3 Mei 2026 menjadi 13.759 orang pada 10 Mei 2026 atau berkurang sekitar 52,97 persen.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa HBKB di HR Rasuna Said dapat memecah konsentrasi penumpukan masyarakat di Sudirman–Thamrin sehingga aktivitas warga lebih tersebar,” kata Syafrin.

Meski begitu, pelaksanaan CFD pada 10 Mei lalu masih menyisakan sejumlah catatan evaluasi. Evaluasi ini di antaranya belum tersedianya titik putar di sisi timur dan barat koridor, belum terpasangnya pembatas jalur Transjakarta, hingga masih ditemukannya parkir liar di sejumlah titik.

Selain itu, penataan UMKM dinilai perlu diperbaiki karena aktivitas pedagang meluas hingga badan jalan. Sejumlah proyek pekerjaan jalan pada rute alternatif juga masih menimbulkan kemacetan.

Selain itu, masih adanya perbedaan level ketinggian jalan usai pembongkaran tiang monorel serta penumpukan aktivitas masyarakat di kawasan Plaza Festival yang menyebabkan pelari dan pesepeda menggunakan lajur bus Transjakarta.

 

