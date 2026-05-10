Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Kaget CFD Rasuna Said Dibanjiri Warga

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |13:32 WIB
Pramono Kaget CFD Rasuna Said Dibanjiri Warga
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kegiatan Car Free Day (CFD) di Kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, akan mulai diberlakukan secara rutin pada 1 Juni 2026. Ribuan warga membanjiri kawasan tersebut pada Minggu (10/5/2026).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, antusiasme masyarakat pada hari pertama uji coba CFD di kawasan Rasuna Said cukup tinggi.

Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah memutuskan program tersebut akan berjalan secara efektif mulai bulan depan.

“Tadi teman-teman pasti juga sempat melihat bahwa suasana Car Free Day yang kita adakan di tempat ini, yang dimulai dari jam 05.30, sama dengan di Sudirman-Thamrin, nantinya secara efektif akan kami lakukan per 1 Juni,” ujar Pramono saat ditemui di lokasi.

Pramono mengaku terkejut melihat tingginya antusiasme warga yang memadati kawasan tersebut sejak pagi hari.

“Karena memang permintaan publik yang luar biasa dan tadi saya juga surprise, kaget, baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias,” katanya.

Dia juga mengatakan Kawasan Jalan HR Rasuna Said tengah dipersiapkan menjadi ikon baru Jakarta. Ia pun menargetkan proses pengerjaan akan rampung bulan depan.

“Kami ingin memperlihatkan kepada publik bahwa Jakarta sedang berbenah untuk mempunyai ikon baru di jalan ini. Memang belum selesai, tetapi bulan depan pasti akan selesai,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/25/3217489//cfd-wCQM_large.jpg
Pramono: CFD Rasuna Said Akan Berlaku Rutin Mulai 1 Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/338/3217485//cfd-v12K_large.jpg
Ribuan Warga Padati CFD Perdana di Jalan Rasuna Said
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/25/3217482//cfd-ApTJ_large.jpg
Suasana CFD Perdana di Rasuna Said Disambut Antusias, Warga Ramaikan Jalan hingga Panggung Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217472//kejagung-Pmq7_large.jpg
Kejagung Pamer Barang Lelang Rampasan Koruptor di CFD, Ada Ferrari hingga Harley Davidson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/338/3217391//pramono_anung-oUtp_large.jpg
Volume TPST Bantargebang 55 Ton, Pramono Galakkan Gerakan Pemilihan Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/338/3217323//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-zEx2_large.jpg
HUT Ke-219 Keuskupan Agung Jakarta, Pramono: Katedral Punya Peran Luar Biasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement