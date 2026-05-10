Pramono Kaget CFD Rasuna Said Dibanjiri Warga

JAKARTA - Kegiatan Car Free Day (CFD) di Kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, akan mulai diberlakukan secara rutin pada 1 Juni 2026. Ribuan warga membanjiri kawasan tersebut pada Minggu (10/5/2026).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, antusiasme masyarakat pada hari pertama uji coba CFD di kawasan Rasuna Said cukup tinggi.

Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah memutuskan program tersebut akan berjalan secara efektif mulai bulan depan.

“Tadi teman-teman pasti juga sempat melihat bahwa suasana Car Free Day yang kita adakan di tempat ini, yang dimulai dari jam 05.30, sama dengan di Sudirman-Thamrin, nantinya secara efektif akan kami lakukan per 1 Juni,” ujar Pramono saat ditemui di lokasi.

Pramono mengaku terkejut melihat tingginya antusiasme warga yang memadati kawasan tersebut sejak pagi hari.

“Karena memang permintaan publik yang luar biasa dan tadi saya juga surprise, kaget, baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias,” katanya.

Dia juga mengatakan Kawasan Jalan HR Rasuna Said tengah dipersiapkan menjadi ikon baru Jakarta. Ia pun menargetkan proses pengerjaan akan rampung bulan depan.

“Kami ingin memperlihatkan kepada publik bahwa Jakarta sedang berbenah untuk mempunyai ikon baru di jalan ini. Memang belum selesai, tetapi bulan depan pasti akan selesai,” ujarnya.