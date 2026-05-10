Kejagung Pamer Barang Lelang Rampasan Koruptor di CFD, Ada Ferrari hingga Harley Davidson

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) memamerkan barang lelang di kegiatan Car Free Day (CFD) Jakarta pada Minggu (10/5/2026). Hal ini merupakan bagian dari kegiatan BPA Fair 2026 untuk mensosialisasikan kegiatan lelang dari hasil rampasan koruptor.

"Acara ini kami adakan untuk lebih membuka diri, untuk lebih mengukur integritas kita,” kata Kepala BPA, Kuntadi di lokasi.

“Dan untuk lebih mempercepat proses penjualan dalam rangka untuk pemulihan kerugian negara, dalam rangka untuk pemulihan kerugian masyarakat sebagai korban dari tindak pidana,"tandasnya.

Pantauan Okezone di lokasi, aset-aset tersebut ditampilkan di Gate 6 Gelora Bung Karno (GBK) Jalan Jenderal Sudirman.

Seluruh barang lelang berjejer rapi yang terdiri dari sejumlah kendaraan mewah, seperti Ferrari 488 yang dibuka dengan harga awal Rp6.595.215.000 dan Ducati Superleggera V4 yang dibuka dengan harga awal Rp1.473.959.000.