Ungguli TNI dan MA, Kejagung Raih Kepercayaan Tertinggi dari Gen Z

JAKARTA – Tingginya kepercayaan generasi muda terhadap lembaga non-politik kembali terlihat dalam survei GoodStats, yang menempatkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) di posisi teratas sebagai institusi penegak hukum paling dipercaya pada 2026.

Berdasarkan survei terbaru GoodStats, Kejagung menempati peringkat pertama dengan tingkat kepuasan sebesar 60,3%, mengungguli TNI (58,4%) dan Mahkamah Agung (57,7%).

Capaian ini dinilai sebagai tonggak penting dalam proses reformasi birokrasi di tubuh Korps Adhyaksa, sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan generasi muda terhadap kinerja penegakan hukum yang dinilai lebih transparan dan berkeadilan.

Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial cenderung memberikan apresiasi tinggi terhadap lembaga yang dinilai berani dan konsisten dalam mengusut kasus besar.

“Data ini menunjukkan bahwa anak muda Indonesia sangat menghargai integritas dan keberanian dalam penegakan hukum. Kejaksaan Agung dinilai mampu menjawab ekspektasi publik akan hukum yang tidak tajam ke bawah, tetapi juga tegas ke atas,” tulis laporan GoodStats, Rabu (6/5/2026).