Ribuan Warga Padati CFD Perdana di Jalan Rasuna Said

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta mengelar Car Free Day (CFD) perdana di kawasan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026). Sejak pagi, masyarakat tampak memadati kawasan tersebut untuk berolahraga sekaligus menikmati berbagai hiburan yang disediakan.

Pantauan Okezone di lokasi, ribuan warga terlihat antusias berjalan kaki, jogging, hingga bersepeda di sepanjang ruas jalan yang untuk pertama kalinya dijadikan area CFD. Terdapat juga sejumlah panggung hiburan yang membuat suasana semakin ramai, lengkap dengan penampilan ondel-ondel.

Banyak masyarakat yang berhenti sejenak untuk menyaksikan hiburan sambil mengabadikan momen kemeriahan di CFD perdana ini.

Keramaian juga terlihat di area panggung utama saat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri peresmian CFD sekaligus pencanangan gerakan “Jaga Jakarta Bersih; Pilah Sampah” dalam rangka HUT ke-499 Jakarta.

Warga tampak memadati area sekitar panggung untuk menyaksikan langsung kegiatan tersebut. Salah satu warga Setiabudi bernama Jimmy mengaku senang dengan hadirnya CFD baru di kawasan Rasuna Said karena menambah pilihan ruang olahraga bagi masyarakat Jakarta.

“Kesannya sih menurut saya lebih luas lagi ya CFD itu, lebih banyak pilihan di Jakarta. Seru sih, lebih ramai gitu,” ujarnya saat ditemui di lokasi.