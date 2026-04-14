Penataan Kawasan Rasuna Said Bikin Macet, Pramono Targetkan Rampung Juni

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui penataan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, menimbulkan kemacetan. Kawasan tersebut ditata kembali setelah tiang proyek monorel dibongkar.

Pramono menegaskan, setiap proyek pembangunan infrastruktur pasti akan menimbulkan dampak sementara. Dalam penataan kawasan tersebut, dampak negatifnya adalah kemacetan, lantaran sebagian lajur jalan tidak dapat dilintasi pengendara.

"Yang pertama untuk Rasuna Said, ini memang sedang tahap penyelesaian untuk pedestrian, terutama kami menyadari memang ada problem (kemacetan). Karena enggak mungkin bangun kemudian tidak ada efek," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, penataan kawasan demi membuat kawasan Rasuna Said lebih baik setelah tiang monorel dibongkar. Ia menargetkan proyek tersebut rampung pada Juni 2026.

"Nah, efeknya kan kita mau bikin Rasuna Said itu lebih baik. Efeknya adalah ya itu tadi, harus diatur, dan untuk diatur ini mudah-mudahan ada targetnya adalah tanggal 22 Juni saya akan resmikan sebagai kado Jakarta," ucapnya.

Ia menyebut pedestrian di kawasan Rasuna Said akan dibuat seperti di Jalan Sudirman-MH Thamrin. Jalur pedestarian itu akan dibangun ramah pejalan kaki dan sekaligus sebagai etalase baru pembangunan Jakarta.

"Itu akan menjadi sesuatu yang baru, bahwa Rasuna Said kurang lebih mudah-mudahan bisa seperti Sudirman-Thamrin," ucap dia.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.