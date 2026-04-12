Sopir Bajaj Dipalak Rp100 Ribu per Hari di Tanah Abang, Ini Respons Pramono

JAKARTA – Aksi pemalakan terhadap sopir bajaj di Tanah Abang, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Dari video yang beredar, sopir mengaku diminta uang Rp100 ribu per hari.

Menanggapi kejadian tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku telah melihat video aksi premanisme itu. Ia pun langsung memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengambil tindakan tegas.

"Kemarin saya sudah melihat videonya dan saya sudah meminta kepada Satpol PP serta Kepala Dinas untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal itu," kata Pramono, Minggu (12/4/2026).

Ia menegaskan, praktik premanisme dalam bentuk apa pun tidak boleh dibiarkan tumbuh di Ibu Kota. Sebagai gubernur, ia memastikan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap aksi yang meresahkan masyarakat.

"Tidak ada kompromi lagi. Premanisme di Jakarta, saya sebagai gubernur tidak ragu untuk menindaknya," ujarnya.

Adapun video yang diunggah akun Instagram @jabodetabek24info memperlihatkan detik-detik dugaan pemalakan terhadap sopir bajaj. Video tersebut direkam oleh penumpang yang berada di dalam kendaraan.