Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Bajaj Dipalak Rp100 Ribu per Hari di Tanah Abang, Ini Respons Pramono

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |16:15 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Aksi pemalakan terhadap sopir bajaj di Tanah Abang, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Dari video yang beredar, sopir mengaku diminta uang Rp100 ribu per hari.

Menanggapi kejadian tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku telah melihat video aksi premanisme itu. Ia pun langsung memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengambil tindakan tegas.

"Kemarin saya sudah melihat videonya dan saya sudah meminta kepada Satpol PP serta Kepala Dinas untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal itu," kata Pramono, Minggu (12/4/2026).

Ia menegaskan, praktik premanisme dalam bentuk apa pun tidak boleh dibiarkan tumbuh di Ibu Kota. Sebagai gubernur, ia memastikan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap aksi yang meresahkan masyarakat.

"Tidak ada kompromi lagi. Premanisme di Jakarta, saya sebagai gubernur tidak ragu untuk menindaknya," ujarnya.

Adapun video yang diunggah akun Instagram @jabodetabek24info memperlihatkan detik-detik dugaan pemalakan terhadap sopir bajaj. Video tersebut direkam oleh penumpang yang berada di dalam kendaraan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/338/3212005//pemprov_dki_saat_tangkap_ikan_sapu_sapu-94Ou_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/340/3211998//viral-f9Rz_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/338/3211997//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-bnz7_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/338/3211994//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-iXmY_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/338/3211986//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-XJdf_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211901//fauzi_bowo-Npbr_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement