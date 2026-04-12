Pramono Ajak Bang Yos Resmikan Wajah Baru Rasuna Said Usai Monorel Dibongkar

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku akan mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso (Bang Yos), untuk meresmikan penataan kawasan di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Peresmian tersebut akan dilakukan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membongkar tiang monorel yang mangkrak.

Hal ini disampaikan Pramono saat memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Paguyuban Jawa Tengah di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, yang turut dihadiri Bang Yos.

“Saudara-saudara sekalian, proyek monorel ini pada 22 Juni besok akan saya resmikan, dan saya akan mengajak Bang Yos, di Jalan Rasuna Said, Kuningan,” ujar Pramono.

Ia menyebutkan, lokasi bekas tiang monorel akan diubah menjadi jalur pedestrian seperti di kawasan Sudirman–MH Thamrin. Jalur tersebut dirancang ramah bagi pejalan kaki sekaligus menjadi etalase baru pembangunan Jakarta.

“Pedestrian jalannya nanti akan seperti di Sudirman–Thamrin, dan itulah yang menjadi etalase baru bahwa Jakarta saat ini dalam membangun,” ucapnya.