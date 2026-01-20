Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiang Monorel Senayan Belum Tentu Dibongkar, Mensesneg: Tunggu Evaluasi Setelah Kuningan Rampung

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |03:15 WIB
Tiang Monorel Senayan Belum Tentu Dibongkar, Mensesneg: Tunggu Evaluasi Setelah Kuningan Rampung
Mensesneg Prasetyo Hadi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi akhirnya buka suara soal polemik pembongkaran tiang monorel di kawasan Senayan yang sebelumnya disebut sebagai kewenangan Sekretariat Negara (Setneg).

Prasetyo membenarkan bahwa kawasan Senayan memang berada di bawah pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara. Hal itu telah dibahas dalam koordinasi internal pekan lalu.

"Kami sudah berkoordinasi. Memang betul, dari sisi kawasan, Senayan merupakan bagian dari Kementerian Sekretariat Negara," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Meski demikian, Prasetyo menegaskan, saat ini belum ada keputusan untuk membongkar tiang monorel di kawasan Senayan. Setneg masih akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah proses pembongkaran tiang monorel di kawasan Kuningan selesai.

“Kami belum sampai pada keputusan pembongkaran di Senayan. Kami mohon waktu, setelah proses di Kuningan rampung, akan kami evaluasi hasilnya dan menentukan langkah selanjutnya,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196293//prabowo-M2Dc_large.jpg
Prabowo Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Dunia 2026, Dihadiri Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196238//sritex-PYJC_large.png
Prabowo Bentuk BUMN Tekstil di Bawah Danantara, Bagaimana Nasib Sritex?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196236//wamenkeu-BWek_large.jpg
Ini Alasan Prabowo Usulkan Wamenkeu Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195343//sutiyoso-QNih_large.jpg
Bang Yos Lega Tiang Monorel di Rasuna Said Dibongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195330//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-f3Lh_large.jpg
Setelah Rasuna Said, Pramono Buka Peluang Bongkar Tiang Monorel di Kawasan Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195323//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-PV8K_large.jpg
Pembongkaran Tiang Monorel Dilakukan Malam Hari, Pramono: Tak Ada Penutupan Jalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement