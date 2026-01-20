Tiang Monorel Senayan Belum Tentu Dibongkar, Mensesneg: Tunggu Evaluasi Setelah Kuningan Rampung

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi akhirnya buka suara soal polemik pembongkaran tiang monorel di kawasan Senayan yang sebelumnya disebut sebagai kewenangan Sekretariat Negara (Setneg).

Prasetyo membenarkan bahwa kawasan Senayan memang berada di bawah pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara. Hal itu telah dibahas dalam koordinasi internal pekan lalu.

"Kami sudah berkoordinasi. Memang betul, dari sisi kawasan, Senayan merupakan bagian dari Kementerian Sekretariat Negara," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Meski demikian, Prasetyo menegaskan, saat ini belum ada keputusan untuk membongkar tiang monorel di kawasan Senayan. Setneg masih akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah proses pembongkaran tiang monorel di kawasan Kuningan selesai.

“Kami belum sampai pada keputusan pembongkaran di Senayan. Kami mohon waktu, setelah proses di Kuningan rampung, akan kami evaluasi hasilnya dan menentukan langkah selanjutnya,” katanya.