Setelah Rasuna Said, Pramono Buka Peluang Bongkar Tiang Monorel di Kawasan Senayan

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuka peluang pembongkaran tiang monorel di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Langkah tersebut akan dilakukan setelah seluruh tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, rampung dicopot.

Pramono menyampaikan, bahwa pembongkaran tiang monorel saat ini diprioritaskan di Jalan HR Rasuna Said terlebih dahulu. Pembongkaran tersebut ditargetkan selesai pada September 2026 mendatang.

"Jadi yang sekarang ini kita prioritaskan adalah yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan September selesai," ujar Pramono usai menghadiri groundbreaking pencopotan tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Meski demikian, Pramono membuka peluang pembongkaran tiang monorel di kawasan Senayan. Namun, ia menegaskan tidak semua tiang akan dicopot.

"Kalau ini sudah berjalan dengan baik, yang di Senayan memang beberapa pasti akan kami bongkar, tetapi beberapa akan kami sisakan untuk videotron dan sebagainya, untuk reklame. Jadi harus dimanfaatkan," pungkasnya.